Банки продаватимуть населенню більше валюти — деталі

Нацбанк пом’якшив обмеження на готівковому ринку: що змінилося
Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.
Про це йдеться на сайті НБУ.
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Регулятор розширив можливості банків здійснювати угоди щодо продажу готівкової валюти населенню. Під час розрахунку обсягу валюти, яку банк може продати, враховуватиметься не 100%, а 120% від обсягу купівлі безготівкової валюти у населення, починаючи з 13 квітня 2022-го.
Зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку, зазначили у НБУ.
"Національний банк послідовно робить кроки щодо мінімізації множинності валютних курсів. Це сприяє підвищенню стійкості валютного ринку та покращенню курсових очікувань", — зазначили у пресслужбі.
Відповідні зміни Нацбанк затвердив ухвалою від 20 квітня.
Нагадаємо, в Україні з початку 2023 року банкам виписали рекордну суму штрафів у понад 255 млн грн. Максимальні покарання отримали за порушення платіжної дисципліни.
Національний банк України (НБУ) надалі виходить на міжбанківський валютний ринок з продажем доларів для підтримки курсу гривні. Попит на американську валюту продовжує переважати пропозицію.