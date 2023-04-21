Банки продаватимуть населенню більше валюти — деталі

Американська валюта у касі банку. Фото: google.com.ua

Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Регулятор розширив можливості банків здійснювати угоди щодо продажу готівкової валюти населенню. Під час розрахунку обсягу валюти, яку банк може продати, враховуватиметься не 100%, а 120% від обсягу купівлі безготівкової валюти у населення, починаючи з 13 квітня 2022-го.

Зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку, зазначили у НБУ.

"Національний банк послідовно робить кроки щодо мінімізації множинності валютних курсів. Це сприяє підвищенню стійкості валютного ринку та покращенню курсових очікувань", — зазначили у пресслужбі.

Відповідні зміни Нацбанк затвердив ухвалою від 20 квітня.

Нагадаємо, в Україні з початку 2023 року банкам виписали рекордну суму штрафів у понад 255 млн грн. Максимальні покарання отримали за порушення платіжної дисципліни.

Національний банк України (НБУ) надалі виходить на міжбанківський валютний ринок з продажем доларів для підтримки курсу гривні. Попит на американську валюту продовжує переважати пропозицію.