Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 12 травня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 12 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро незначно подешевшав, долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Курс НБУ

За цими даними, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,87 (-3 коп.) та 40,26 грн (-4 коп.) у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,66, а продають за 37,74 грн. Євро купують за 41,21, а продають за 41,40 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,12 грн (+2 коп.) — 37,62 грн (+2 коп.);

Ощадбанк — 37,30 грн — 38,25 (-5 коп.);

Укрексімбанк — 37,45 грн — 37,95 грн;

"Райффайзен" — 37,40 грн — 37,95 грн;

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Раніше Нацбанк пояснив, що, як і чому відбувається в економіці України з початку повномасштабної війни, і спрогнозував можливі сценарії економічної динаміки у 2023 році залежно від перебігу подій на полі бою та ризиків руйнування громадянської інфраструктури.