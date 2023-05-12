Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 12 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 12 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро незначительно подешевел, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Курс НБУ

По этим данным, регулятор установил официальный курс европейской валюты по покупке на уровне 39,87 (-3 коп.) и 40,26 грн (-4 коп.) в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают по 37,66, а продают по 37,74 грн. Евро покупают за 41,21, а продают за 41,40 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,12 грн (+2 коп.) — 37,62 грн (+2 коп.);

Ощадбанк — 37,30 грн — 38,25 (-5 коп.);

Укрэксимбанк — 37,45 грн — 37,95 грн;

"Райффайзен" — 37,40 грн — 37,95 грн;

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Ранее Нацбанк объяснил, что, как и почему происходит в экономике Украины с начала полномасштабной войны, и спрогнозировал возможные сценарии экономической динамики в 2023 году в зависимости от хода событий на поле боя и рисков разрушения гражданской инфраструктуры.