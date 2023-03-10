Курс валют — скільки коштують долар та євро 10 березня

Курс валют в Україні 10 березня: скільки коштують долар та євро
У п'ятницю, 10 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс європейської та американської валют. Євро дещо подешевшав, долар залишається незмінним.
Про це свідчать дані НБУ.
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Офіційний курс валют
За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 38,67 (-7 коп.) та 39,05 грн (-27 коп.).
Курс долара залишається на тому ж рівні у купівлі — 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,37 та 38,48 грн — у продажу, що на кілька копійок дешевше. Євро купують за 40,30 (-5 коп.), а продають за 40,54 63 (-9 коп.).
Курс долара в банках
- ПриватБанк — 37,85 грн (-15 коп.) — 38,35 грн (-15 коп.);
- Ощадбанк — 38,35 грн (-10 коп.) — 39,40 грн (-5 коп.);
- Укрексімбанк — 38,30 грн (-5 коп.) — 38,90 грн (-5 коп.);
- "Райффайзен" — 37,90 грн — 38,70 грн;
- ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.
Нагадаємо, українські банки підвищили за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами для домогосподарств на 0,6%. Зростання за валютними становило 0,8%.
У 2023 році державні ПриватБанк та Ощадбанк, а також інші фінустанови не обіцяють зниження кредитних ставок та пом'якшення умов використання карток. При цьому планують дещо підвищити кредитні ліміти.