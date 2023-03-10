Курс валют — скільки коштують долар та євро 10 березня

Євро дещо подешевшав, долар залишається незмінним

У п'ятницю, 10 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс європейської та американської валют. Євро дещо подешевшав, долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційний курс валют

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 38,67 (-7 коп.) та 39,05 грн (-27 коп.).

Курс долара залишається на тому ж рівні у купівлі — 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,37 та 38,48 грн — у продажу, що на кілька копійок дешевше. Євро купують за 40,30 (-5 коп.), а продають за 40,54 63 (-9 коп.).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,85 грн (-15 коп.) — 38,35 грн (-15 коп.);

Ощадбанк — 38,35 грн (-10 коп.) — 39,40 грн (-5 коп.);

Укрексімбанк — 38,30 грн (-5 коп.) — 38,90 грн (-5 коп.);

"Райффайзен" — 37,90 грн — 38,70 грн;

ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Нагадаємо, українські банки підвищили за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами для домогосподарств на 0,6%. Зростання за валютними становило 0,8%.

У 2023 році державні ПриватБанк та Ощадбанк, а також інші фінустанови не обіцяють зниження кредитних ставок та пом'якшення умов використання карток. При цьому планують дещо підвищити кредитні ліміти.