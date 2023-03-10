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Курс валют в Україні 10 березня: скільки коштують долар та євро

10 березня 2023 07:33
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют — скільки коштують долар та євро 10 березня
Євро дещо подешевшав, долар залишається незмінним
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 10 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс європейської та американської валют. Євро дещо подешевшав, долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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Офіційний курс валют

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 38,67 (-7 коп.) та 39,05 грн (-27 коп.).

Курс долара залишається на тому ж рівні у купівлі — 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,37 та  38,48 грн — у продажу, що на кілька копійок дешевше. Євро купують за 40,30 (-5 коп.), а продають за 40,54 63 (-9 коп.).

Курс долара в банках

  • ПриватБанк — 37,85 грн (-15 коп.) — 38,35 грн (-15 коп.);
  • Ощадбанк — 38,35 грн (-10 коп.) — 39,40 грн (-5 коп.);
  • Укрексімбанк — 38,30 грн (-5 коп.) — 38,90 грн (-5 коп.);
  • "Райффайзен" — 37,90 грн — 38,70 грн;
  • ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Нагадаємо, українські банки підвищили за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами для домогосподарств на 0,6%. Зростання за валютними становило 0,8%.

У 2023 році державні ПриватБанк та Ощадбанк, а також інші фінустанови не обіцяють зниження кредитних ставок та пом'якшення умов використання карток. При цьому планують дещо підвищити кредитні ліміти.

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