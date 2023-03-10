Курс валют — сколько стоят доллар и евро 10 марта

Евро несколько подешевел, доллар остается неизменным

В пятницу, 10 марта, Национальный банк Украины (НБУ) обновил официальный курс европейской и американской валют. Евро несколько подешевел, доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Официальный курс валют

По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 38,67 (-7 коп.) и 39,05 грн (-27 коп.).

Курс доллара остается на том же уровне в покупке — 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,37 и 38,48 грн — в продаже, что на несколько копеек дешевле. Евро покупают за 40,30 (-5 коп.), а продают за 40,54 63 (-9 коп.).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,85 грн (-15 коп.) — 38,35 грн (-15 коп.);

Ощадбанк — 38,35 грн (-10 коп.) — 39,40 грн (-5 коп.);

Укрэксимбанк — 38,30 грн (-5 коп.) — 38,90 грн (-5 коп.);

"Райффайзен" — 37,90 грн — 38,70 грн;

ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Напомним, украинские банки повысили за месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.

В 2023 году государственные ПриватБанк и Ощадбанк, а также другие финучреждения не обещают снижения кредитных ставок и смягчения условий использования карт. При этом планируется несколько повысить кредитные лимиты.