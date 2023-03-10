Курс валют — сколько стоят доллар и евро 10 марта

Курс валют в Украине 10 марта: сколько стоят доллар и евро
В пятницу, 10 марта, Национальный банк Украины (НБУ) обновил официальный курс европейской и американской валют. Евро несколько подешевел, доллар остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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Официальный курс валют
По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 38,67 (-7 коп.) и 39,05 грн (-27 коп.).
Курс доллара остается на том же уровне в покупке — 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,37 и 38,48 грн — в продаже, что на несколько копеек дешевле. Евро покупают за 40,30 (-5 коп.), а продают за 40,54 63 (-9 коп.).
Курс доллара в банках
- ПриватБанк — 37,85 грн (-15 коп.) — 38,35 грн (-15 коп.);
- Ощадбанк — 38,35 грн (-10 коп.) — 39,40 грн (-5 коп.);
- Укрэксимбанк — 38,30 грн (-5 коп.) — 38,90 грн (-5 коп.);
- "Райффайзен" — 37,90 грн — 38,70 грн;
- ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.
Напомним, украинские банки повысили за месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.
В 2023 году государственные ПриватБанк и Ощадбанк, а также другие финучреждения не обещают снижения кредитных ставок и смягчения условий использования карт. При этом планируется несколько повысить кредитные лимиты.