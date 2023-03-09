Курс валют — скільки коштують долар та євро в Україні 9 березня

Курс валют в Україні 9 березня: скільки коштують долар та євро
9 березня Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс європейської та американської валют. Євро втратив декілька копійок, долар — незмінний.
Про це свідчать дані Нацбанку.
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Офіційний курс валют НБУ
За цими даними, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 38,60 та 39,32 грн — у продажу, що на 34 копійки менше проти попереднього банківського дня.
Курс долара залишається на тому ж рівні у купівлі — 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,45, у продажу — 38,60 грн, що на кілька копійок дешевше. Євро купують за 40,35 (-25 коп.), а продають за 40,63 (-32 коп.).
Курс долара в банках
ПриватБанк — 38,00 грн (-10 коп.) — 38,50 грн (-10 коп.);
Ощадбанк — 38,45 грн (-05 коп.) — 39,45 грн (-10 коп.);
Укрексімбанк — 38,35 грн (-10 коп.) — 38,95 грн (-10 коп.);
"Райффайзен" — 37,90 грн — 38,70 грн (-10 коп.);
ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.
Нагадаємо, українські банки підвищили за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами для домогосподарств на 0,6%. Зростання за валютними становило 0,8%.
ПриватБанк увів нові правила використання кредитних грошей для клієнтів. Так, якщо банк вважатиме, що операції матимуть високий ризик із погашення, вони стануть недоступні.