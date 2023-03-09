Курс валют — скільки коштують долар та євро в Україні 9 березня

Євро втратив декілька копійок, долар — незмінний

9 березня Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс європейської та американської валют. Євро втратив декілька копійок, долар — незмінний.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Офіційний курс валют НБУ

За цими даними, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 38,60 та 39,32 грн — у продажу, що на 34 копійки менше проти попереднього банківського дня.

Курс долара залишається на тому ж рівні у купівлі — 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,45, у продажу — 38,60 грн, що на кілька копійок дешевше. Євро купують за 40,35 (-25 коп.), а продають за 40,63 (-32 коп.).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 38,00 грн (-10 коп.) — 38,50 грн (-10 коп.);

Ощадбанк — 38,45 грн (-05 коп.) — 39,45 грн (-10 коп.);

Укрексімбанк — 38,35 грн (-10 коп.) — 38,95 грн (-10 коп.);

"Райффайзен" — 37,90 грн — 38,70 грн (-10 коп.);

ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Нагадаємо, українські банки підвищили за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами для домогосподарств на 0,6%. Зростання за валютними становило 0,8%.

ПриватБанк увів нові правила використання кредитних грошей для клієнтів. Так, якщо банк вважатиме, що операції матимуть високий ризик із погашення, вони стануть недоступні.