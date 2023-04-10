Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 10 квітня

Євро незначно подорожчав, а долар залишається незмінним. Фото: google.com

У понеділок, 10 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро незначно подорожчав, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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Офіційний курс валют

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,85 (+2 коп.) та 40,24 грн (+2 коп.) у продажу.

Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У понеділок в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,52 та за 37,65 грн — продають. Євро купують за 40,65, а продають за 40,84 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,05 грн (+20 коп.) — 37,55 грн (+20 коп.);

Ощадбанк — 37,20 грн — 38,20 (+5 коп.);

Укрексімбанк — 37,40 грн (+35 коп.) — 38,00 грн (+35 коп.);

"Райффайзен" — 37,40 грн (+30 коп.) — 38,40 грн (+80 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, Національний банк констатує рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року опустився до мінімуму з літа 2022 року.

Також ми писали, що днями в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.