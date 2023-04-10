Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 10 апреля

Евро немного подорожал, а доллар остается неизменным. Фото: google.com

В понедельник, 10 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро немного подорожал, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Читайте также:

Официальный курс валют

По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,85 (+2 коп.) и 40,24 грн (+2 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В понедельник в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,52 и за 37,65 грн — продают. Евро покупают за 40,65, а продают за 40,84 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,05 грн (+20 коп.) — 37,55 грн (+20 коп.);

Ощадбанк — 37,20 грн - 38,20 (+5 коп.);

Укрэксимбанк — 37,40 грн (+35 коп.) — 38,00 грн (+35 коп.);

"Райффайзен" — 37,40 грн (+30 коп.) — 38,40 грн (+80 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Напомним, что Национальный банк констатирует рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года он опустился до минимума с лета 2022 года.

Также мы писали, что на днях в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.