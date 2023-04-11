Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 11 квітня

Євро знизився у вартості, а долар залишається незмінним / Фото: google.com

У вівторок, 11 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро знизився у вартості, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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Офіційний курс валют

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,68 (-18 коп.) та

40,06 грн (-18 коп.) у продажу.



Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У вівторок в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,60 та за 37,72 грн — продають. Євро купують за 40,65, а продають за 40,85 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,10 грн (+5 коп.) — 37,60 грн (+5 коп.);

Ощадбанк — 37,20 грн — 38,20;

Укрексімбанк — 37,30 грн (-10 коп.) — 37,90 грн (-10 коп.);

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Нагадаємо, в Україні на готівковому ринку тривалий час спостерігається тенденція до зміцнення національної валюти. Зараз в обмінниках у середньому долар коштує 37,65 грн, а експерти продовжують давати оцінки потенціалу гривні.

Також ми писали, що днями Національний банк констатує рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року на валютному ринку середній курс готівкового долара у продажу втратив 3,4%, опустившись до позначки 38,55 гривні — мінімуму з літа 2022 року.