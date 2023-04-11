Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 11 апреля

Евро снизился в стоимости, а доллар остается неизменным / Фото: google.com

Во вторник, 11 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро снизился в стоимости, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальный курс валют

По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,68 (-18 коп.) и

40,06 грн (-18 коп.) в продаже.



Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

Во вторник в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,60 и за 37,72 грн — продают. Евро покупают за 40,65 грн., а продают за 40,85 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,10 грн (+5 коп.) — 37,60 грн (+5 коп.);

Ощадбанк — 37,20 грн — 38,20;

Укрэксимбанк — 37,30 грн (-10 коп.) — 37,90 грн (-10 коп.);

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;

ПУМБ – 37,25 грн — 38,00 грн.

Напомним, в Украине на наличном рынке длительное время наблюдается тенденция к укреплению национальной валюты . Сейчас в обменниках в среднем доллар стоит 37,65 грн., а эксперты продолжают давать оценки потенциала гривны.

Также мы писали, что на днях Национальный банк отмечает рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до отметки 38,55 гривны — минимума с лета 2022 года.