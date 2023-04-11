Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 11 апреля

Курс валют в Украине 11 апреля: сколько стоят доллар и евро
Во вторник, 11 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро снизился в стоимости, а доллар остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Официальный курс валют
По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,68 (-18 коп.) и
40,06 грн (-18 коп.) в продаже.
Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
Во вторник в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,60 и за 37,72 грн — продают. Евро покупают за 40,65 грн., а продают за 40,85 грн.
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 37,10 грн (+5 коп.) — 37,60 грн (+5 коп.);
Ощадбанк — 37,20 грн — 38,20;
Укрэксимбанк — 37,30 грн (-10 коп.) — 37,90 грн (-10 коп.);
"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;
ПУМБ – 37,25 грн — 38,00 грн.
Напомним, в Украине на наличном рынке длительное время наблюдается тенденция к укреплению национальной валюты . Сейчас в обменниках в среднем доллар стоит 37,65 грн., а эксперты продолжают давать оценки потенциала гривны.
Также мы писали, что на днях Национальный банк отмечает рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до отметки 38,55 гривны — минимума с лета 2022 года.