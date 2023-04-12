Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 12 квітня

Обмінний пункт. Фото: google.com

У середу, 12 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро подорожчав, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Курс НБУ

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,93 (+26 коп.) та

40,32 грн (+26 коп.) у продажу.



Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У середу в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,61, а продають за 37,70 грн. Євро купують за 40,75, а продають за 40,90 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,00 грн (-10 коп.) — 37,50 грн (-10 коп.);

Ощадбанк — 37,25 грн (+5 коп.) — 38,25 (+5 коп.);

Укрексімбанк — 37,45 грн (+15 коп.) — 38,05 грн (+15 коп.);

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, днями Національний банк констатує рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року на валютному ринку середній курс готівкового долара у продажу втратив 3,4%, опустившись до позначки 38,55 гривні — мінімуму з літа 2022 року.

Також ми писали, що в Україні на готівковому ринку тривалий час спостерігається тенденція до зміцнення національної валюти. Зараз в обмінниках у середньому долар коштує 37,65 грн, а експерти продовжують давати оцінки потенціалу гривні.