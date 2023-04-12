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Курс валют в Украине 12 апреля: сколько стоят доллар и евро

12 апреля 2023 07:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 12 апреля
Обменный пункт. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 12 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подорожал, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,93 (+26 коп.) и
40,32 грн (+26 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В среду в обменных пунктах доллар в среднем покупают по 37,61, а продают по 37,70 грн. Евро покупают за 40,75, а продают за 40,90 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,00 грн (-10 коп.) — 37,50 грн (-10 коп.);
Ощадбанк — 37,25 грн (+5 коп.) — 38,25 (+5 коп.);
Укрэксимбанк — 37,45 грн (+15 коп.) — 38,05 грн (+15 коп.);
"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Напомним, Национальный банк констатирует рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до отметки 38,55 гривны — минимум с лета 2022 года.

Также мы писали, что в Украине на наличном рынке длительное время наблюдается тенденция к укреплению национальной валюты. Сейчас в обменниках в среднем доллар стоит 37,65 грн, а эксперты продолжают давать оценки потенциала гривны.

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