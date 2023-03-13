Курс валют — скільки коштують долар та євро 13 березня

Євро знову підвищився у вартості

У понеділок, 13 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс європейської та американської валют. Євро підвищився у вартості, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційний курс валют

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,01 та 39,30 грн (+34 коп.).

Курс долара залишається на тому ж рівні у купівлі — 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,45 (+ 5 коп.) та 38,55 (+5 коп.). Євро купують за 40,60 30 (+30 коп.), а продають за 40,80 (+34 коп.).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,95 грн (+10 коп.) — 38,45 грн (+10 коп.);

Ощадбанк — 38,20 грн (-15 коп.) — 39,25 грн (-15 коп.);

Укрексімбанк — 38,20 грн (-10 коп.) — 38,80 грн (-10 коп.);

"Райффайзен" — 37,90 грн — 38,70 грн;

ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Нагадаємо, минулого року 4,5 мільйона українців переказали з-за кордону через сервіси ПриватБанку 9,3 млрд доларів. Загалом здійснили понад 28 мільйонів міжнародних грошових переказів.

В Україні через відключення електроенергії набрала популярності одна з послуг. Громадяни частіше користуються послугою отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали.