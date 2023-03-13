Курс валют — сколько стоят доллар и евро 13 марта

Евро снова повысился в стоимости

В понедельник, 13 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс европейской и американской валют. Евро повысился в стоимости, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Официальный курс валют

По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,01 и 39,30 грн (+34 коп.).

Курс доллара остается на том же уровне в покупке — 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,45 (+5 коп.) и 38,55 (+5 коп.). Евро покупают за 40,60 30 (+30 коп.), а продают за 40,80 (+34 коп.).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,95 грн (+10 коп.) — 38,45 грн (+10 коп.);

Ощадбанк — 38,20 грн (-15 коп.) — 39,25 грн (-15 коп.);

Укрэксимбанк — 38,20 грн (-10 коп.) — 38,80 грн (-10 коп.);

"Райффайзен" — 37,90 грн — 38,70 грн;

ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Напомним, в прошлом году 4,5 миллиона украинцев перевели из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.

В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.