Курс валют — сколько стоят доллар и евро 13 марта

Курс валют в Украине 13 марта: сколько стоят доллар и евро
В понедельник, 13 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс европейской и американской валют. Евро повысился в стоимости, а доллар остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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Официальный курс валют
По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,01 и 39,30 грн (+34 коп.).
Курс доллара остается на том же уровне в покупке — 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,45 (+5 коп.) и 38,55 (+5 коп.). Евро покупают за 40,60 30 (+30 коп.), а продают за 40,80 (+34 коп.).
Курс доллара в банках
- ПриватБанк — 37,95 грн (+10 коп.) — 38,45 грн (+10 коп.);
- Ощадбанк — 38,20 грн (-15 коп.) — 39,25 грн (-15 коп.);
- Укрэксимбанк — 38,20 грн (-10 коп.) — 38,80 грн (-10 коп.);
- "Райффайзен" — 37,90 грн — 38,70 грн;
- ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.
Напомним, в прошлом году 4,5 миллиона украинцев перевели из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.
В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.