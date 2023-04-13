Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 13 квітня

Курс валют в Україні 13 квітня: скільки коштують долар та євро
У четвер, 13 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро знову підвищився у вартості, долар — незмінний.
Про це свідчать дані Нацбанку.
Курс НБУ
За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,15 (+22 коп.) та 40,54 грн (+22 коп.) у продажу.
Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
У четвер в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,67, а продають за 37,77 грн. Євро купують за 40,90, а продають за 41,10 грн.
Курс долара в банках
ПриватБанк — 37,05 грн (+5 коп.) — 37,55 грн (+5 коп.);
Ощадбанк — 37,30 грн (+5 коп.) — 38,25;
Укрексімбанк — 37,45 грн — 38,05 грн;
"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.
Нагадаємо, в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту у березні 2023 року. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.
Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.