Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 13 квітня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 13 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро знову підвищився у вартості, долар — незмінний.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Курс НБУ

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,15 (+22 коп.) та 40,54 грн (+22 коп.) у продажу.



Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У четвер в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,67, а продають за 37,77 грн. Євро купують за 40,90, а продають за 41,10 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,05 грн (+5 коп.) — 37,55 грн (+5 коп.);

Ощадбанк — 37,30 грн (+5 коп.) — 38,25;

Укрексімбанк — 37,45 грн — 38,05 грн;

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту у березні 2023 року. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.