Нацбанк відмовився від друку гривні - причини

Регулятор вирішив відмовитися від цієї "небезпечної" практики

Український Центральний банк більше не покриватиме дефіцит бюджету за рахунок друкування нових банкнот. Регулятор вирішив відмовитися від цієї "небезпечної" практики.

Про такі наміри розповів голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний в інтерв'ю виданню Financial Times.

Загрози від друку нацвалюти

"Національний банк більше не вдаватиметься до "небезпечного" друкування грошей для грошового фінансування державних витрат", — заявив голова НБУ.

За словами посадовця, подібна практика створила величезні ризики для макрофінансової стабільності, коли торік Україна була змушена друкувати мільярди гривень, за які Нацбанк купував у Міністерству фінансів облігації державної позики. Це було швидке лікування, але дуже небезпечне, зауважив він.

Пишний розповів про те, що рішення припинити друк грошей на покриття видатків держави викликало прямий конфлікт із українським урядом. Однак, як зазначив голова НБУ, він був вичерпаний, а сторонам вдалося дійти взаєморозуміння.

Він також поділився стратегією роботи національного регулятора.

"Метою зараз є поглинання надмірної ліквідності шляхом посилення резервних вимог до банків та поступове повернення до плаваючого обмінного курсу", — додав Пишний.

Коли перестали запускати "друкарський верстат"

У січні поточного року Національний банк уперше за час війни не запускав "друкарський верстат". Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні. Про це повідомляли раніше у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

Відомо, що весь минулий воєнний рік Нацбанк проводив емісію гривні. Влітку і надалі — у значно менших обсягах, аніж у перші місяці повномасштабної війни.

Хоч у Центробанку наголошували, що монетизація не здатна вирішити проблеми економіки та бюджету, уряд продовжував покладатися на емісію грошей Національним банком, яка поступово перетворилася в основне джерело фінансування дефіциту бюджету, розповідали раніше експерти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2022 році загальний обсяг видатків з державного бюджету становив 2,227 трлн гривень. Йдеться про фінансування заробітних плат, закупівлю товарів та послуг, а також соціальної підтримки громадян, обслуговування боргу.

Також ми писали, що НБУ минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно більшу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажу зріс на 119,3 млн доларів, попереднього тижня — приблизно на стільки ж.