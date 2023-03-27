Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нацбанк відмовився від друку гривні для покриття видатків бюджету arrow

Нацбанк відмовився від друку гривні для покриття видатків бюджету

27 березня 2023 08:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нацбанк відмовився від друку гривні - причини
Регулятор вирішив відмовитися від цієї "небезпечної" практики
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український Центральний банк більше не покриватиме дефіцит бюджету за рахунок друкування нових банкнот. Регулятор вирішив відмовитися від цієї "небезпечної" практики.

Про такі наміри розповів голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний в інтерв'ю виданню Financial Times.

Читайте також:

Загрози від друку нацвалюти

"Національний банк більше не вдаватиметься до "небезпечного" друкування грошей для грошового фінансування державних витрат", — заявив голова НБУ.

За словами посадовця, подібна практика створила величезні ризики для макрофінансової стабільності, коли торік Україна була змушена друкувати мільярди гривень, за які Нацбанк купував у Міністерству фінансів облігації державної позики. Це було швидке лікування, але дуже небезпечне, зауважив він.

Пишний розповів про те, що рішення припинити друк грошей на покриття видатків держави викликало прямий конфлікт із українським урядом. Однак, як зазначив голова НБУ, він був вичерпаний, а сторонам вдалося дійти взаєморозуміння.

Він також поділився стратегією роботи національного регулятора.

"Метою зараз є поглинання надмірної ліквідності шляхом посилення резервних вимог до банків та поступове повернення до плаваючого обмінного курсу", — додав Пишний.

Коли перестали запускати "друкарський верстат"

У січні поточного року Національний банк уперше за час війни не запускав "друкарський верстат". Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні. Про це повідомляли раніше у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

Відомо, що весь минулий воєнний рік Нацбанк проводив емісію гривні. Влітку і надалі — у значно менших обсягах, аніж у перші місяці повномасштабної війни.

Хоч у Центробанку наголошували, що монетизація не здатна вирішити проблеми економіки та бюджету, уряд продовжував покладатися на емісію грошей Національним банком, яка поступово перетворилася в основне джерело фінансування дефіциту бюджету, розповідали раніше експерти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2022 році загальний обсяг видатків з державного бюджету становив 2,227 трлн гривень. Йдеться про фінансування заробітних плат, закупівлю товарів та послуг, а також соціальної підтримки громадян, обслуговування боргу.

Також ми писали, що НБУ минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно більшу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажу зріс на 119,3 млн доларів, попереднього тижня — приблизно на стільки ж.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:32 Експрем'єр Болгарії розповів, яку суму вдалося заробити країні на зброї для України

10:21 Через погіршення погодних умов ворог завів кораблі у пункти базування

10:19 Українські танкісти завершили навчання у Британії на Challenger 2

Новина з фото

10:11 Президент Ізраїлю закликав скасувати судову реформу Нетаньягу після масових протестів

10:08Прокуратура оскаржуватиме вирок щодо зґвалтування школярки на Закарпатті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:05 У Сєвєродонецьку збільшилася кількість окупантів, а санітарна ситуація щодня погіршується

09:59 Українці можуть оформити фіндопомогу від німецького фонду Diakonie

09:49 У Маріуполі підірвали автомобіль одного із командирів окупантів

09:40 Очільник МЗС Естонії пояснив, чи має Захід спільні цілі у російсько-українській війні

09:40 Зінченко підтримав Ротаня після поразки збірної України в Англії

Новина з відео

08:44​У Мелітополі пролунало кілька вибухів: що відомо

Новина з відео

23:57 У спецпідрозділі Kraken розповіли про успішний нічний рейд під Соледаром

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

20:03 У Бєлгородській області скаржаться на проблеми зі світлом і крадіжки генераторів: перехоплення ГУР

Новина з відео

19:04 У Тульській області прогримів потужний вибух: росЗМІ заявляють про атаку дрона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:07 Тест на українця: Укрзалізниця показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування"

Новина з відео

15:42 У москві на сітілайтах показують ролики, як збирати тривожну валізку

Новина з відео

15:26 У Міноборони показали двобій українських танкістів та російських протитанкістів

Новина з відео

15:18 Маленький Леон з Ірпеня зворушливо виконав хіт гурту "Антитіла" про Бахмут

Новина з відео

14:29 Переляканий російський продюсер Пригожин заперечив розмову з олігархом щодо критики кремля

06:00Як притягнути путіна до відповідальності: історія ордерів на арешт глав держав

Ексклюзив

19:00Фрукти та овочі продовжують дорожчати: актуальні ціни на Одеському "Привозі"

18:10Парки напружують чоловіків, а вузькі вулички — жінок: як міські простори впливають на людей

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Актуальне по темі

None 27 Березень 10:32

Експрем'єр Болгарії розповів, яку суму вдалося заробити країні на зброї для України

None 27 Березень 10:34

Через погіршення погодних умов ворог завів кораблі у пункти базування

None 27 Березень 10:11

Президент Ізраїлю закликав скасувати судову реформу Нетаньягу після масових протестів

None 27 Березень 10:08

Прокуратура оскаржуватиме вирок щодо зґвалтування школярки на Закарпатті

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB