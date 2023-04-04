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Попит на безготівкову валюту в Україні різко впав: оновлені дані НБУ

4 квітня 2023 13:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Валюта менше цікавила українців у березні — оновлені дані НБУ
Відповідні операції практично втратили сенс
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту у березні 2023 року. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.

Про це говорять оновлені дані Національного банку України (НБУ).

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Скільки українці купили валюти

Зазначається, що населення України у перший місяць весни продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,388 млрд доларів (в еквіваленті) і придбало на 1,812 млрд доларів. Водночас чистий обсяг купівлі валюти становив 424,3 млн доларів.

Дані НБУ свідчать, що у березні купівля валюти впала на 80,5 млн доларів у порівнянні з лютим, коли українці придбали 504,8 млн доларів.

Загалом з початку року громадяни продали 5,14 млрд доларів і купили на 7,097 млрд доларів. Обсяг чистої купівлі валюти становив 1,957 млрд доларів.

Попит серед населення на безготівкову валюту скоротився удвічі — до 147,1 млн доларів (310,3 млн доларів у березні).

Йдеться про купівлю валюти у банках за курсом близьким до офіційного (36,6 гривні, а також комісія) з подальшим розміщенням на депозит. Оскільки на початку весни на готівковому ринку істотно просів курс долара, фактично із 40 до 38 гривень, дані операції практично втратили сенс.

Що ще варто знати

Державна фінустанова "ПриватБанк" підвищила ставки на вклади на пів року, дев'ять місяців та рік, додавши до прибутковості по 3,5%. Тобто депозити на 12 місяців приноситимуть 12,5% річних, вклади на пів року та дев'ять місяців — 11,5%.

Мonobank також підвищив депозитні ставки за всіма депозитними програмами, але дещо менше — на 1–2,5%. Так, ставка за депозитами у гривні без права дострокового погашення підвищилась до 15,5% (на 1,5%), а за депозитами у гривні із правом розірвання договору — до 14,5% (+2,5%).

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.

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