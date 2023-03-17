Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 17 березня

Курс валют в Україні 17 березня: скільки коштують долар та євро
17 березня Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс європейської та американської валют. Євро додав кілька копійок, долар — незмінний.
Про це свідчать дані Нацбанку.
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Офіційний курс валют
За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 38, та 38,13 грн (+18 коп.).
Курс долара залишається незмінний. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,62 (+7 коп.) та 38,70 (+3 коп.). Євро купують за 40,75 (+15 коп.), а продають за 40,92 (+2 коп.).
Курс долара в банках
ПриватБанк — 38,02 грн — 38,52 грн;
Ощадбанк — 38,30 грн — 39,10 грн;
Укрексімбанк — 38,35 грн — 38,95 грн;
"Райффайзен" — 38,00 грн — 38,90 грн;
ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно меншу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Йдеться про близько 277,88 млн доларів, тоді як у лютому обсяг за тиждень сягав 600 млн доларів.