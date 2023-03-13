НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти — що відомо

Йдеться про продаж близько 277,88 млн

Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно меншу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Йдеться про близько 277,88 млн доларів, тоді як у лютому обсяг за тиждень сягав 600 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як скоротився продаж валюти

Як зазначають у Національному банку, обсяг чистого продажу валюти на міжбанку у період з 6 по 10 березня скоротився у порівнянні з попереднім тижнем на 1,75%.

За тиждень Нацбанк придбав 2,4 млн доларів. Євро регулятор не купував і не продавав протягом минулого тижня.

НБУ з початку року продав на міжбанку 6,028 млрд доларів, а купив 61,3 млн доларів.

Як підтримував НБУ курс гривні

Нацбанк з кінця травня минулого року на тлі складної воєнної ситуації в країні продавав близько 1 млрд доларів з резервів щотижня для балансування міжбанківського банку. Тільки після підвищення курсу на 25% до 36,6 грн за долар у липня ситуація стабілізувалася, а щотижневі продажі валюти стали менші — не перевищували пів мільярда.

Протягом 2022 року Нацбанк купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26,381 млрд доларів і 1 789,11 млн євро.

НБУ використовує продаж валюти зі своїх резервів для того, щоб стримати тиск на валютному ринку, спричинений емісією нацвалюти. Окрім того, продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів з метою утримання фіксованого курсу.

Для порівняння, у 2021 році НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.

Нагадаємо, банківська система навіть на тлі війни отримала мільярдні прибутки з початку 2022 року.

Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.