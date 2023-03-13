НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо
Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно меншу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Йдеться про близько 277,88 млн доларів, тоді як у лютому обсяг за тиждень сягав 600 млн доларів.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
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Як скоротився продаж валюти
Як зазначають у Національному банку, обсяг чистого продажу валюти на міжбанку у період з 6 по 10 березня скоротився у порівнянні з попереднім тижнем на 1,75%.
За тиждень Нацбанк придбав 2,4 млн доларів. Євро регулятор не купував і не продавав протягом минулого тижня.
НБУ з початку року продав на міжбанку 6,028 млрд доларів, а купив 61,3 млн доларів.
Як підтримував НБУ курс гривні
Нацбанк з кінця травня минулого року на тлі складної воєнної ситуації в країні продавав близько 1 млрд доларів з резервів щотижня для балансування міжбанківського банку. Тільки після підвищення курсу на 25% до 36,6 грн за долар у липня ситуація стабілізувалася, а щотижневі продажі валюти стали менші — не перевищували пів мільярда.
Протягом 2022 року Нацбанк купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26,381 млрд доларів і 1 789,11 млн євро.
НБУ використовує продаж валюти зі своїх резервів для того, щоб стримати тиск на валютному ринку, спричинений емісією нацвалюти. Окрім того, продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів з метою утримання фіксованого курсу.
Для порівняння, у 2021 році НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.
Нагадаємо, банківська система навіть на тлі війни отримала мільярдні прибутки з початку 2022 року.
Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.