Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 17 марта

Евро добавил несколько копеек, доллар – неизменен.

17 марта Национальный банк Украины обновил официальный курс европейской и американской валют. Евро добавил несколько копеек, доллар — неизменен.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Официальный курс валют

По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 38, и 38,13 грн (+18 коп.).

Курс доллара остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем стоит по покупке 38,62 (+7 коп.) и 38,70 (+3 коп.). Евро покупают по 40,75 (+15 коп.), а продают по 40,92 (+2 коп.).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 38,02 грн — 38,52 грн;

Ощадбанк — 38,30 грн — 39,10 грн;

Укрэксимбанк — 38,35 грн — 38,95 грн;

"Райффайзен" — 38,00 грн — 38,90 грн;

ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке значительно меньшую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Речь идет об около 277,88 млн долларов, тогда как в феврале объем за неделю достигал 600 млн долларов.