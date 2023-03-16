Курс валют — скільки коштують долар та євро 16 березня

Курс валют 16 березня: скільки коштують долар та євро
У четвер, 16 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро знизився у вартості, а долар залишається незмінним.
Про це свідчать дані НБУ.
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Офіційний курс валют
За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 38,56 та 38,95 грн (-62 коп.).
Курс долара залишається незмінний. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
У четвер в обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,55 (+4 коп.) та 38,67 (+6 коп.). Євро купують за 40,60 (-35 коп.), а продають за 40,90 (-20 коп.).
Курс долара в банках
ПриватБанк — 38,02 грн (+12 коп.) — 38,52 грн (+12 коп.);
Ощадбанк — 38,30 грн (+5 коп.) — 39,15 грн (-5 коп.);
Укрексімбанк — 38,35 грн (+10 коп.) — 38,95 грн (+10 коп.);
"Райффайзен" — 38,00 грн (-10 коп.) — 38,70 грн;
ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно меншу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Йдеться про близько 277,88 млн доларів, тоді як у лютому обсяг за тиждень сягав 600 млн доларів.
Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.