Курс валют — скільки коштують долар та євро 16 березня

Євро знизився у вартості, а долар залишається незмінним

У четвер, 16 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро знизився у вартості, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційний курс валют

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 38,56 та 38,95 грн (-62 коп.).

Курс долара залишається незмінний. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У четвер в обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,55 (+4 коп.) та 38,67 (+6 коп.). Євро купують за 40,60 (-35 коп.), а продають за 40,90 (-20 коп.).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 38,02 грн (+12 коп.) — 38,52 грн (+12 коп.);

Ощадбанк — 38,30 грн (+5 коп.) — 39,15 грн (-5 коп.);

Укрексімбанк — 38,35 грн (+10 коп.) — 38,95 грн (+10 коп.);

"Райффайзен" — 38,00 грн (-10 коп.) — 38,70 грн;

ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно меншу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Йдеться про близько 277,88 млн доларів, тоді як у лютому обсяг за тиждень сягав 600 млн доларів.

Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.