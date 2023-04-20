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Курс валют в Україні 20 квітня: скільки коштують долар та євро

20 квітня 2023 07:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 20 квітня
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 20 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро незначно підвищився у вартості, долар — незмінний.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Курс НБУ

За цією інформацією, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,07 (+3 коп.) та 40,46 грн (+3 коп.) у продажу.
    
Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У четвер в обмінних пунктах долар та євро подорожчали на кілька копійок. У середньому американську валюту купують за 37,90, а продають за 38,00 грн. Євро купують за 41,31, а продають за 41,50 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,38 грн (+8 коп.) — 37,88 грн (+8 коп.);
Ощадбанк —  37,55 грн (-5 коп.) — 38,45 (-5 коп.);
Укрексімбанк — 37,65 грн (+10 коп.) — 38,25 грн (+10 коп.);
"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,00 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, днями Національний банк констатував рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року на валютному ринку середній курс готівкового долара у продажу втратив 3,4%, опустившись до позначки 38,55 гривні — мінімуму з літа 2022 року.

Також ми писали, що в Україні упродовж року середня вартість американської валюти може становити 39,5 гривні за долар, однак максимально може сягнути вище 45-ти за найгірших умов. Такі прогнози озвучують фінансові аналітики, заважаючи на інформацію уряду щодо зростання економіки на 1%. Про це говорять фахівці міжнародного банківського холдингу Morgan Stanley.

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