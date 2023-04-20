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Курс валют в Украине 20 апреля: сколько стоят доллар и евро

20 апреля 2023 07:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 20 апреля
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 20 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро незначительно повысился в стоимости, доллар неизменен.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Курс НБУ

По этой информации, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,07 (+3 коп.) и 40,46 грн (+3 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В четверг в обменных пунктах доллар и евро подорожали на несколько копеек. В среднем американскую валюту покупают за 37,90 грн, а продают за 38,00 грн. Евро покупают за 41,31, а продают за 41,50 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,38 грн (+8 коп.) — 37,88 грн (+8 коп.);
Ощадбанк — 37,55 грн (-5 коп.) — 38,45 (-5 коп.);
Укрэксимбанк — 37,65 грн (+10 коп.) — 38,25 грн (+10 коп.);
"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,00 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Напомним, Национальный банк констатировал рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до отметки 38,55 гривны — минимум с лета 2022 года.

Также мы писали, что в Украине в течение года средняя стоимость американской валюты может составить 39,5 гривны за доллар, однако максимально может достичь выше 45 при самых плохих условиях. Такие прогнозы озвучивают финансовые аналитики, мешая информации правительства о росте экономики на 1%. Об этом говорят специалисты международного банковского холдинга Morgan Stanley.

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