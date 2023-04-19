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Курс валют в Україні 19 квітня: скільки коштують долар та євро

19 квітня 2023 07:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 19 квітня
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У середу, 19 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро знову знизився у вартості, а долар надалі залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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Курс НБУ

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,04 (-08 коп.) та 40,43 грн (-09 коп.) у продажу.
    
Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У середу в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,84, а продають за 37,92 грн. Євро купують за 41,25, а продають за 41,42 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,30 грн — 37,80 грн;
Ощадбанк —  37,60 грн (+10 коп.) — 38,50 (+05 коп.);
Укрексімбанк — 37,55 грн (-10 коп.) — 38,15 грн (-10 коп.);
"Райффайзен" — 37,40 грн (-10 коп.) — 38,00 грн (-40 коп.);
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, на думку експертів, на українському валютному ринку після Великодня ситуація залишається помірною. Однак є висока ймовірність того, що до кінця поточного тижня курс долара перетне позначку у 38 гривень.

Також ми писали, що в Україні банкіри оновили прогнози до кінця 2023 року. Згідно з ними, інфляція та курс долара зростуть, однак, не так серйозно, як очікувалося раніше.

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