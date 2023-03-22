Курс валют — скільки коштують долар та євро 22 березня

Курс валют в Україні 22 березня: скільки коштують долар та євро
У середу, 22 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро знову зріс у вартості, а долар залишається незмінним.
Про це свідчать дані НБУ.
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Офіційний курс валют
За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,40 (+18 коп.) та 39,80 грн (+18 коп.) у продажу.
Курс долара надалі залишається незмінний. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
У середу в обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,45 (-22 коп.) та 38,60 (-17 коп.) у продажу. Євро купують за 41,00 (-5 коп.), а продають за 41,18 (-2 коп.).
Курс долара в банках
ПриватБанк — 38,05 грн (-7 коп.) — 38,55 грн (-7 коп.);
Ощадбанк — 38,35 грн — 39,15 грн;
Укрексімбанк — 38,40 грн (-10 коп.) — 38,99 грн (-11 коп.);
"Райффайзен" — 38,30 грн — 38,95 грн;
ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.
Нагадаємо, експерти прогнозують позитивні тенденції в економіці та на валютному ринку. Зокрема, вони пов'язані з початком посівної кампанії.
Також ми писали, що банкіри та фінансисти курс гривні прогнозують протягом наступних 12 місяців на рівні 42,70 грн/долар.