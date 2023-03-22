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Курс валют в Украине 22 марта: сколько стоят доллар и евро

22 марта 2023 07:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют — сколько стоят доллар и евро 22 марта
Евро снова вырос в стоимости, а доллар остается неизменным
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 22 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро снова вырос в стоимости, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальный курс валют

По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,40 (+18 коп.) и 39,80 грн (+18 коп.) в продаже.

Курс доллара в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В среду в обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,45 (-22 коп.) и 38,60 (-17 коп.) в продаже. Евро покупают за 41,00 (-5 коп.), а продают за 41,18 (-2 коп.).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 38,05 грн (-7 коп.) — 38,55 грн (-7 коп.);
Ощадбанк — 38,35 грн — 39,15 грн;
Укрэксимбанк — 38,40 грн (-10 коп.) — 38,99 грн (-11 коп.);
"Райффайзен" — 38,30 грн — 38,95 грн;
ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.

Напомним, эксперты прогнозируют положительные тенденции в экономике и валютном рынке. В частности, они связаны с началом посевной кампании.

Также мы писали, что банкиры и финансисты курс гривны прогнозируют в течение следующих 12 месяцев на уровне 42,70 грн/доллар.

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