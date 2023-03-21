Курс валют — скільки коштують долар та євро 21 березня

Євро підвищився у вартості, а долар залишається незмінним

У вівторок, 21 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро підвищився у вартості, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційний курс валют

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,22 (+33 коп.) та 39,61 грн (+34 коп.) у продажу.

Курс долара надалі залишається незмінний. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У вівторок в обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,67 (-3 коп.) та 38,77 (-5 коп.) у продажу. Євро купують за 41,05 (+10 коп.), а продають за 41,20 (+7 коп.).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 38,12 грн (+2 коп.) — 38,62 грн (+2 коп.);

Ощадбанк — 38,35 грн — 39,15 грн;

Укрексімбанк — 38,50 грн (+10 коп.) — 39,10 грн (+11 коп.);

"Райффайзен" — 38,30 грн (+10 коп.) — 38,95 грн (+5 коп.);

ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно меншу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Йдеться про близько 277,88 млн доларів, тоді як у лютому обсяг за тиждень сягав 600 млн доларів.

Також ми писали, що на думку голови комітету з питань бюджету, податкової та митної політики Данила Гетманцева, фундаментальних підстав для корекції нинішнього офіційного обмінного курсу нема. Уряд також покращив свої очікування.