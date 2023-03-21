Курс валют — скільки коштують долар та євро 21 березня

Курс валют в Україні 21 березня: скільки коштують долар та євро
У вівторок, 21 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро підвищився у вартості, а долар залишається незмінним.
Про це свідчать дані НБУ.
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Офіційний курс валют
За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,22 (+33 коп.) та 39,61 грн (+34 коп.) у продажу.
Курс долара надалі залишається незмінний. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
У вівторок в обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,67 (-3 коп.) та 38,77 (-5 коп.) у продажу. Євро купують за 41,05 (+10 коп.), а продають за 41,20 (+7 коп.).
Курс долара в банках
ПриватБанк — 38,12 грн (+2 коп.) — 38,62 грн (+2 коп.);
Ощадбанк — 38,35 грн — 39,15 грн;
Укрексімбанк — 38,50 грн (+10 коп.) — 39,10 грн (+11 коп.);
"Райффайзен" — 38,30 грн (+10 коп.) — 38,95 грн (+5 коп.);
ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно меншу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Йдеться про близько 277,88 млн доларів, тоді як у лютому обсяг за тиждень сягав 600 млн доларів.
Також ми писали, що на думку голови комітету з питань бюджету, податкової та митної політики Данила Гетманцева, фундаментальних підстав для корекції нинішнього офіційного обмінного курсу нема. Уряд також покращив свої очікування.