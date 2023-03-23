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Курс валют в Україні 23 березня: скільки коштують долар та євро

23 березня 2023 07:33
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют — скільки коштують долар та євро 23 березня
Євро додав у вартості кілька копійок, долар — незмінний
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 23 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро додав у вартості кілька копійок, долар — незмінний.

Про це свідчать дані НБУ.

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Офіційний курс валют

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,48 (+7 коп.) та 39,87 грн (+7 коп.) у продажу.

Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому купують за 38,31 (-14 коп.) та за 38,45 (-15 коп.) продають. Євро купують за 40,97 (-3 коп.), а продають за 41,15  (-3 коп.).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,85 грн (-20 коп.) — 38,35 грн (-20 коп.);
Ощадбанк —  38,20 грн (-15 коп.) — 39,00 грн;
Укрексімбанк — 38,25 грн (-15 коп.) — 38,85 грн (-14 коп.);
"Райффайзен" — 38,30 грн — 38,95 грн;
ПУМБ — 38,00 грн — 38,75 грн.

Нагадаємо, в Україні упродовж року середня вартість американської валюти може становити 39,5 гривні за долар, однак максимально може сягнути вище 45-ти за найгірших умов. Такі прогнози озвучують фінансові аналітики, заважаючи на інформацію уряду щодо зростання економіки на 1%.

При цьому в НБУ заявляють, що в Україні на тлі війни фіксований курс американської валюти ще деякий час відіграватиме свою роль. Підстав для ослаблення гривні немає, проте повертатися до плаваючого курсу передчасно.

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