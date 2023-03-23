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Курс валют в Украине 23 марта: сколько стоят доллар и евро

23 марта 2023 07:33
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют — сколько стоят доллар и евро 23 марта
Евро прибавил в стоимости несколько копеек, доллар — неизменный
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 23 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро прибавил в стоимости несколько копеек, доллар — неизменен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальный курс валют

По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,48 (+7 коп.) и 39,87 грн (+7 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем покупают за 38,31 (-14 коп.) и 38,45 (-15 коп.) продают. Евро покупают за 40,97 (-3 коп.), а продают за 41,15 (-3 коп.).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,85 грн (-20 коп.) – 38,35 грн (-20 коп.);
Ощадбанк — 38,20 грн (-15 коп.) – 39,00 грн;
Укрэксимбанк — 38,25 грн (-15 коп.) – 38,85 грн (-14 коп.);
"Райффайзен" — 38,30 грн - 38,95 грн;
ПУМБ — 38,00 грн – 38,75 грн.

Напомним, в Украине в течение года средняя стоимость американской валюты может составить 39,5 гривны за доллар, однако максимально может достичь выше 45 при самых плохих условиях. Такие прогнозы озвучивают финансовые аналитики, мешая информации правительства о росте экономики на 1%.

При этом в НБУ заявляют, что в Украине на фоне войны фиксированный курс американской валюты еще некоторое время будет играть свою роль. Оснований для ослабления гривны нет, однако возвращаться к плавающему курсу преждевременно.

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