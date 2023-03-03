Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 3 березня

Курс європейської валюти здорожчав до 39,14 грн

3 березня Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс європейської валюти на рівні 39,14 грн. Показник вищий, ніж було попереднього банківського дня.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційний курс валют НБУ

За цією інформацією, національна валюта щодо долара залишається на тому ж рівні — 36,56 грн.

2 лютого Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 39,07 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,81, у продажу — 38,98 грн, що на кілька копійок дешевше. Євро купують за 40,90, а продають за 41,15.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 38,40 грн — 38,90 грн;

Ощадбанк — 38,30 грн — 39,75 грн;

Укрексімбанк — 38,60 грн — 39,50 грн;

"Райффайзен" — 38,50 грн — 39,50 грн;

ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Нагадаємо, в Україні на готівковому ринку курс долара, який другий місяць поспіль знижується, у березні може піти вгору. Зараз зростання курсу стримує дефіцит гривні у населення.

Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.