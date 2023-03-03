Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 3 березня

Курс валют в Україні 3 березня: скільки коштують долар та євро
3 березня Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс європейської валюти на рівні 39,14 грн. Показник вищий, ніж було попереднього банківського дня.
Про це свідчать дані НБУ.
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Офіційний курс валют НБУ
За цією інформацією, національна валюта щодо долара залишається на тому ж рівні — 36,56 грн.
2 лютого Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 39,07 гривні за євро.
Курс валют в обмінниках
В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,81, у продажу — 38,98 грн, що на кілька копійок дешевше. Євро купують за 40,90, а продають за 41,15.
Курс долара в банках
ПриватБанк — 38,40 грн — 38,90 грн;
Ощадбанк — 38,30 грн — 39,75 грн;
Укрексімбанк — 38,60 грн — 39,50 грн;
"Райффайзен" — 38,50 грн — 39,50 грн;
ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.
Нагадаємо, в Україні на готівковому ринку курс долара, який другий місяць поспіль знижується, у березні може піти вгору. Зараз зростання курсу стримує дефіцит гривні у населення.
Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.