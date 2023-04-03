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Курс валют в Україні 3 квітня: скільки коштують долар та євро

3 квітня 2023 07:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 3 квітня
Євро та долар подешевшали в обмінниках
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 3 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро та долар подешевшали в обмінниках.

Про це свідчать дані НБУ і порталу Мinfin.

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Офіційний курс валют

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,73 грн. Курс американської валюти залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У понеділок в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,55 та за 37,70 продають, що нижче на кілька копійок проти попереднього дня. Євро купують за 40,50, а продають за 40,75, що теж дешевше на кілька копійок.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,25 грн — 37,75 грн;
Ощадбанк —  37,50 грн (-5 коп.) — 38,50 грн;
Укрексімбанк — 37,70 грн (+10 коп.) — 38,30 грн;
"Райффайзен" — 37,70 грн (+20 коп.) — 38,30 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, український Центральний банк більше не покриватиме дефіцит бюджету за рахунок друкування нових банкнот. Регулятор вирішив відмовитися від цієї "небезпечної" практики.

Раніше Національний банк України пояснив, що, як і чому відбувається в економіці України з початку повномасштабної війни, і спрогнозував можливі сценарії економічної динаміки у 2023 році залежно від перебігу подій на полі бою та ризиків руйнування громадянської інфраструктури.

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