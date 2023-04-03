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Курс валют в Украине 3 апреля: сколько стоят доллар и евро

3 апреля 2023 07:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 3 апреля
Евро и доллар подешевели в обменниках
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В понедельник, 3 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) обновил официальный курс валют. Евро и доллар подешевели в обменниках.

Об этом свидетельствуют данные НБУ и портала Мinfin.

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Официальный курс валют

По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,73 грн. Курс американской валюты остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В понедельник в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,55 и за 37,70 продают, что ниже на несколько копеек по сравнению с предыдущим днем. Евро покупают за 40,50, а продают за 40,75, что тоже дешевле на несколько копеек.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,25 грн – 37,75 грн;
Ощадбанк — 37,50 грн (-5 коп.) – 38,50 грн;
Укрэксимбанк — 37,70 грн (+10 коп.) – 38,30 грн;
"Райффайзен" — 37,70 грн (+20 коп.) – 38,30 грн;
ПУМБ — 37,50 грн – 38,25 грн.

Напомним, украинский Центральный банк больше не будет покрывать дефицит бюджета за счет печати новых банкнот. Регулятор решил отказаться от этой "опасной" практики.

Ранее Национальный банк Украины объяснил, что, как и почему происходит в экономике Украины с начала полномасштабной войны, и спрогнозировал возможные сценарии экономической динамики в 2023 году в зависимости от хода событий на поле боя и рисков разрушения гражданской инфраструктуры.

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