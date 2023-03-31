Курс валют в Україні 31 березня: скільки коштують долар та євро
У п'ятницю, 31 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро подорожчав, а долар залишається незмінним.
Про це свідчать дані НБУ.
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Офіційний курс валют
За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,91 (+24 коп.) та 40,31 грн (+25 коп.) у продажу.
Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
В обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,77 та за 37,86 — продають. Євро купують за 40,80, а продають за 40,99.
Курс долара в банках
ПриватБанк — 37,25 грн — 37,75 грн;
Ощадбанк — 37,55 грн (-5 коп.) — 38,55 (-10 коп.);
Укрексімбанк — 37,60 грн — 38,20 грн;
"Райффайзен" — 37,50 грн (20 коп.) — 38,30 грн (+10 коп.);
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.
Нагадаємо, український Центральний банк більше не покриватиме дефіцит бюджету за рахунок друкування нових банкнот. Регулятор вирішив відмовитися від цієї "небезпечної" практики.
Раніше НБУ пояснив, що, як і чому відбувається в економіці України з початку повномасштабної війни, і спрогнозував можливі сценарії економічної динаміки у 2023 році залежно від перебігу подій на полі бою та ризиків руйнування громадянської інфраструктури.