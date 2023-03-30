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Курс валют в Україні 30 березня: скільки коштують долар та євро

30 березня 2023 07:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 30 березня
Євро додав у вартості кілька копійок, долар — незмінний
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 30 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро додав у вартості кілька копійок, долар — незмінний.

Про це свідчать дані НБУ.

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Офіційний курс валют

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,67 (+7 коп.) та 40,06 грн (+8 коп.) у продажу.

Курс американської валюти залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У четвер в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,73 та за 37,85 продають. Євро купують за 40,70, а продають за 40,85.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,25 грн (-20 коп.) — 37,75 грн (-20 коп.);
Ощадбанк —  37,60 грн — 38,65 грн;
Укрексімбанк — 37,60 грн (-25 коп.) — 38,20 грн;
"Райффайзен" — 37,30 грн (-60 коп.) — 38,20 грн (-40 коп.);
ПУМБ — 37,50 грн — 38,00 грн.

Нагадаємо, після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.

Також ми писали, що економісти НБУ не вбачають суттєвих загроз для української банківської сфери. Цьогоріч світова банківська криза навряд чи зможе вплинути на міжнародну підтримку України з боку Сполучених Штатів та країн Європейського Союзу (ЄС). Обсяги фінансової підтримки закладені у плани держав на поточний рік. Саме вона є запорукою стабільності на валютному ринку.

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