Курс валют в Украине 31 марта: сколько стоят доллар и евро

Евро подорожал, а доллар остается неизменным

В пятницу, 31 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подорожал, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Официальный курс валют

По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты по покупке на уровне 39,91 (+24 коп.) и 40,31 грн (+25 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,77 и 37,86 — продают. Евро покупают за 40,80, а продают за 40,99.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,25 грн – 37,75 грн;

Ощадбанк — 37,55 грн (-5 коп.) – 38,55 (-10 коп.);

Укрэксимбанк — 37,60 грн - 38,20 грн;

"Райффайзен" — 37,50 грн (20 коп.) – 38,30 грн (+10 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн – 38,25 грн.

Напомним, украинский Центральный банк больше не будет покрывать дефицит бюджета за счет печати новых банкнот. Регулятор решил отказаться от этой "опасной" практики.

Ранее НБУ объяснил, что, как и почему происходит в экономике Украины с начала полномасштабной войны, и спрогнозировал возможные сценарии экономической динамики в 2023 году в зависимости от хода событий на поле боя и рисков разрушения гражданской инфраструктуры.