Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 5 квітня

Євро незначно подорожчав, а долар залишається незмінним

У середу, 5 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро незначно подорожчав, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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Офіційний курс валют

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,87 (+4 коп.) та 40,25 грн (+4 коп.) у продажу.

Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У середу в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,10 та за 37,23 грн — продають. Євро купують за 40,80, а продають за 40,99.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 36,70 грн — 37,20 грн (-30 коп.);

Ощадбанк — 37,70 грн (-40 коп.) — 38,00 (-30 коп.);

Укрексімбанк — 37,00 грн — 37,60 грн (-30 коп.);

"Райффайзен" — 37,50 грн (-20 коп.) — 38,30 грн (-10 коп.);

ПУМБ — 37,10 грн (-20 коп.) — 38,10 грн (-10 коп.).

Нагадаємо, український Центральний банк більше не покриватиме дефіцит бюджету за рахунок друкування нових банкнот. Регулятор вирішив відмовитися від цієї "небезпечної" практики.

Раніше НБУ пояснив, що, як і чому відбувається в економіці України з початку повномасштабної війни, і спрогнозував можливі сценарії економічної динаміки у 2023 році залежно від перебігу подій на полі бою та ризиків руйнування громадянської інфраструктури.