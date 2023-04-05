Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 5 апреля

Евро незначительно подорожал, а доллар остается неизменным

В среду, 5 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро немного подорожал, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальный курс валют

По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,87 (+4 коп.) и 40,25 грн (+4 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В среду в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,10 и за 37,23 грн продают. Евро покупают за 40,80, а продают за 40,99.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 36,70 грн – 37,20 грн (-30 коп.);

Ощадбанк — 37,70 грн (-40 коп.) – 38,00 (-30 коп.);

Укрэксимбанк — 37,00 грн – 37,60 грн (-30 коп.);

"Райффайзен" — 37,50 грн (-20 коп.) – 38,30 грн (-10 коп.);

ПУМБ — 37,10 грн (-20 коп.) – 38,10 грн (-10 коп.).

Напомним, украинский Центральный банк больше не будет покрывать дефицит бюджета за счет печати новых банкнот. Регулятор решил отказаться от этой "опасной" практики.

Ранее НБУ объяснил, что, как и почему происходит в экономике Украины с начала полномасштабной войны, и спрогнозировал возможные сценарии экономической динамики в 2023 году в зависимости от хода событий на поле боя и рисков разрушения гражданской инфраструктуры.