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Курс валют в Україні 4 квітня: скільки коштують долар та євро

4 квітня 2023 07:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 4 квітня
Євро незначно подешевшав, а долар залишається незмінним
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У вівторок, 4 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро незначно подешевшав, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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Офіційний курс валют

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,83 (-1 коп.) та 40,21 грн у продажу.

Курс американської валюти — незмінний. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,30 та за 37,45 — продають. Євро купують за 40,35, а продають за 40,60.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,00 грн — 37,50 грн (-25 коп.);
Ощадбанк —  37,10 грн (-40 коп.) — 38,30 (-20 коп.);
Укрексімбанк — 37,30 грн (-40 коп.)  — 37,90 грн (-40 коп.) ;
"Райффайзен" —  37,30 грн  (-40 коп.) — 38,20 грн (-10 коп.);
ПУМБ — 37,00 грн — 38,00 грн.

Нагадаємо, на думку експертів, в Україні на готівковому ринку курс долара упродовж двох тижнів може змінитися. Ближче до Великодніх свят очікується падіння курсу.

Також ми писали, що в Національному банку оцінили загрози для українського банківського сектора банкрутство великих банків Сполучених Штатів та Європи. Там вже закрились кілька фінустанов.

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