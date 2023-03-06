Курс валют — скільки коштують долар та євро 6 березня

На міжбанку євро подорожчав

6 березня Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс європейської валюти на рівні 39,20 грн. Показник вищий на шість копійок, ніж було попереднього банківського дня.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційний курс валют НБУ

За цією інформацією, національна валюта щодо долара залишається на тому ж рівні у купівлі — 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

6 лютого Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 39,14 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,90, у продажу — 39,00 грн, що на кілька копійок дорожче. Євро купують за 40,98, а продають за 41,15.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 38,40 грн — 38,90 грн;

Ощадбанк — 38,50 грн — 39,70 грн;

Укрексімбанк — 38,70 грн — 39,40 грн;

"Райффайзен" — 38,20 грн — 39,20 грн;

ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Нагадаємо, на думку фінансистів, на українському готівковому ринку на початку березня збережеться "курсова рівновага".

Також ми повідомляли, що українська національна валюта доволі успішно пройшла рік на тлі повномасштабної війни росії проти України. Втримати стабільність гривні вдалося завдяки міжнародній підтримці.