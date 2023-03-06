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Курс валют в Украине 6 марта: сколько стоят доллар и евро

6 марта 2023 07:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют — сколько стоят доллар и евро 6 марта
На межбанке евро подорожал
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

6 марта Национальный банк Украины установил официальный курс европейской валюты на уровне 39,20 грн. Показатель выше на шесть копеек, чем было в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальный курс валют НБУ

По этой информации, национальная валюта по отношению к доллару в покупке остается на том же уровне — 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

6 февраля Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 39,14 гривны за евро.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,90, в продаже — 39,00 грн, что на несколько копеек дороже. Евро покупают за 40,98, а продают за 41,15.

Курс доллара в банках

  • ПриватБанк — 38,40 грн — 38,90 грн;
  • Ощадбанк — 38,50 грн — 39,70 грн;
  • Укрэксимбанк — 38,70 грн — 39,40 грн;
  • "Райффайзен" — 38,20 грн — 39,20 грн;
  • ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Напомним, по мнению финансистов, на украинском наличном рынке в начале марта сохранится "курсовое равновесие".

Также мы сообщали, что украинская национальная валюта достаточно успешно прошла год на фоне полномасштабной войны россии против Украины. Удержать стабильность гривны удалось благодаря международной поддержке.

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