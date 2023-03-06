Курс валют — сколько стоят доллар и евро 6 марта

Курс валют в Украине 6 марта: сколько стоят доллар и евро
6 марта Национальный банк Украины установил официальный курс европейской валюты на уровне 39,20 грн. Показатель выше на шесть копеек, чем было в предыдущий банковский день.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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Официальный курс валют НБУ
По этой информации, национальная валюта по отношению к доллару в покупке остается на том же уровне — 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
6 февраля Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 39,14 гривны за евро.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,90, в продаже — 39,00 грн, что на несколько копеек дороже. Евро покупают за 40,98, а продают за 41,15.
Курс доллара в банках
- ПриватБанк — 38,40 грн — 38,90 грн;
- Ощадбанк — 38,50 грн — 39,70 грн;
- Укрэксимбанк — 38,70 грн — 39,40 грн;
- "Райффайзен" — 38,20 грн — 39,20 грн;
- ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.
Напомним, по мнению финансистов, на украинском наличном рынке в начале марта сохранится "курсовое равновесие".
Также мы сообщали, что украинская национальная валюта достаточно успешно прошла год на фоне полномасштабной войны россии против Украины. Удержать стабильность гривны удалось благодаря международной поддержке.