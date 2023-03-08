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Курс валют в Україні 8 березня: скільки коштують долар та євро

8 березня 2023 07:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют — скільки коштують долар та євро в Україні 8 березня
Євро втратив кілька копійок, а долар залишається незмінним
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

8 березня Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс європейської та американської валют. Євро втратив кілька копійок, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Офіційний курс валют НБУ

За цими даними, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 38,94 (-6 коп.) та 39,32 грн (-7 коп.) — у продажу.

Національна валюта щодо долара залишається на тому ж рівні у купівлі — 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,55, у продажу — 38,72 грн, що на кілька копійок дешевше. Євро купують за 40,60 (-38 коп.), а продають за 40,95 (-20 коп.).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 38,10 грн — 38,60 грн (-20 коп.);
Ощадбанк — 38,50 грн — 39,55 грн (-15 коп.);
Укрексімбанк — 38,45 грн — 39,05 грн (-25 коп.);
"Райффайзен" — 37,90 грн (-30 коп.) — 38,50 грн (-45 коп.);
ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Нагадаємо, українські банки підвищили за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами для домогосподарств на 0,6%. Зростання за валютними становило 0,8%.

Нагадаємо, раніше у державному ПриватБанку розповіли, на яку суму українські військові відкрили вклади. Йдеться про спеціальну програму "Слава Героям", що дає можливість отримати більші доходи.

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