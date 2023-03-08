Курс валют — сколько стоят доллар и евро в Украине 8 марта

Курс валют в Украине 8 марта: сколько стоят доллар и евро
8 марта Национальный банк Украины обновил официальный курс европейской и американской валют. Евро потерял несколько копеек, а доллар остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
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Официальный курс валют НБУ
По этим данным, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 38,94 (-6 коп.) и 39,32 грн (-7 коп.) — в продаже.
Национальная валюта по отношению к доллару остается на том же уровне в покупке — 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,55, в продаже — 38,72 грн, что на несколько копеек дешевле. Евро покупают по 40,60 (-38 коп.), а продают по 40,95 (-20 коп.).
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 38,10 грн — 38,60 грн (-20 коп.);
Ощадбанк — 38,50 грн — 39,55 грн (-15 коп.);
Укрэксимбанк — 38,45 грн — 39,05 грн (-25 коп.);
"Райффайзен" — 37,90 грн (-30 коп.) — 38,50 грн (-45 коп.);
ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.
Напомним, украинские банки повысили за месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.
Напомним, ранее в государственном ПриватБанке рассказали, на какую сумму украинские военные открыли вклады. Речь идет о специальной программе "Слава Героям", позволяющей получить большие доходы.