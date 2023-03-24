Leroy Merlin розпродасть усі свої магазини росіянам

Всі магазини планує продати місцевому менеджменту

Французька компанія Leroy Merlin, що є одним із найбільших європейських рітейлерів будматеріалів, оголосила про згортання бізнесу на території росії. Всі магазини планує продати місцевому менеджменту.

Про це повідомили у пресцентрі власника мережі гіпермаркетів французької групи ADEO.

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Так, російське керівництво мережі зібралось викупити всі торгові точки у французької групи ADEO, власника будівельної та DIY мережі Leroy Merlin.

Наголошується, що зміна власника не порушить функціонування бізнесу компанії. Вона надалі підтримуватиме взаємини з партнерами та клієнтами, не змінить і кількість робочих місць.

"Після більш ніж 18 років діяльності в росії передача контролю над компанією Leroy Merlin місцевому керівництву має зберегти робочі місця 45 000 співробітників та гарантувати, що діяльність компанії залишиться на службі мешканців країни", — сказано у повідомленні компанії.

Що відомо про Leroy Merlin

Leroy Merlin (Леруа Мерлен) є французькою компанією, власником торгових мереж, що займаються продажем товарів для будівництва.

ADEO не інвестувала весь рік війни в Україні у бізнес в росії, проте магазини Leroy Merlin продовжували роботу у російських містах.

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