Raiffeisen Bank отнесли к списку спонсоров войны - как это повлияет на банк в Украине

В украинской "дочке" банка объяснили, как это отразится на ее работе

Австрийское финучреждение Raiffeisen Bank International попало в список международных спонсоров войны, поскольку продолжает работать в россии. В украинской "дочке" банка объяснили, повлияет ли это на ее работу.

Об этом свидетельствует информация на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Объяснение решения НАПК

Как сообщили в Нацагентстве, Raiffeisen Bank International пополнил соответствующий список из-за продолжения работы на российском рынке, официального признания т.н. "ДНР-ЛНР" через представительство группы в россии.

По данным НАПК, австрийское финучреждение воспользовалось санкциями, заставившими выйти из российского рынка ее конкурентов, и теперь считает огромные прибыли в россии. В прошлом году Raiffeisen уплатил в российский бюджет почти в пять раз больше налогов, чем за год до войны. Это равно стоимости почти сотни ракет "Калибр", которыми россия обстреливает украинские города.

Как скажется на работе банка в Украине

В украинской "дочке" банка сообщили, что занесение Нацагентством по предотвращению коррупции Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны никоим образом не повлияет на представительство банка в Украине — "Райффайзен Банк".

"Это (решение Нацагенции — Ред.) никоим образом не касается украинского "Райффайзен Банка" как отдельного юридического лица и не сказывается на его деятельности", — заявили в пресс-службе финучреждения на запрос СМИ.

Что известно о российском "Райффайзенбанке"

Российский "Райффайзенбанк" — на втором месте по размеру активов в группе Raiffeisen Bank International, первом — по доходам. В 2022 году финучреждение уплатило в 4,8 раза больше, чем до войны — 559 млн евро.

Как писало ранее агентство Reuters, в феврале Raiffeisen Bank сообщил, что прорабатывает стратегические варианты для бизнеса, в том числе возможный выход из россии из-за вторжения в Украину.

Напомним, в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов Соединенных Штатов заинтересовались работой банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по ее бизнесу в россии. Специалисты ведомства приступили к проверке.

Ранее СМИ опубликовали сообщения, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, включая Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), совместно с российскими банками предоставляют кредитные каникулы россиянам воюют в Украине. НБУ подчеркнул недопустимость сотрудничества международных банков с россией и Беларусью.

В Raiffeisen ответили, что строго соблюдают все требования действующего законодательства Австрии и Европейского Союза, которые признают территориальную, политическую и экономическую целостность Украины.