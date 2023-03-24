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Leroy Merlin распродаст все магазины в россии

24 марта 2023 15:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Leroy Merlin распродаст все свои магазины россиянам
Все магазины планирует продать местному менеджменту
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Французская компания Leroy Merlin, являющаяся одним из крупнейших европейских ритейлеров стройматериалов, объявила о сворачивании бизнеса на территории россии. Все магазины планирует продать местному менеджменту.

Об этом сообщили в пресс-центре владельца сети гипермаркетов французской группы ADEO.

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Подробности

Так, российское руководство сети собралось выкупить все торговые точки у французской группы ADEO, владельца строительной и DIY сети Leroy Merlin.

Отмечается, что смена владельца не нарушит функционирование бизнеса компании. Она будет в дальнейшем поддерживать отношения с партнерами и клиентами, не изменит и количество рабочих мест.

"После более 18 лет деятельности в россии передача контроля над компанией Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места 45 000 сотрудников и гарантировать, что деятельность компании останется на службе жителей страны", — говорится в сообщении компании.

Что известно о Leroy Merlin

Leroy Merlin (Леруа Мерлен) является французской компанией, владельцем торговых сетей, занимающихся продажей товаров для строительства.

ADEO не инвестировала весь год войны в Украине в бизнес в россии, однако магазины Leroy Merlin продолжали работу в российских городах.

Напомним, французская корпорация "Ашан" пополнила список Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) международных спонсоров войны. Ее "дочка" так и не ушла с российского рынка.

Также мы писали, что австрийское финучреждение Raiffeisen Bank International попало в список международных спонсоров войны, поскольку продолжает работать в россии. В украинском представительстве банка объяснили, повлияет ли это на его работу.

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