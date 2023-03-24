Leroy Merlin распродаст все свои магазины россиянам

Leroy Merlin распродаст все магазины в россии
Французская компания Leroy Merlin, являющаяся одним из крупнейших европейских ритейлеров стройматериалов, объявила о сворачивании бизнеса на территории россии. Все магазины планирует продать местному менеджменту.
Об этом сообщили в пресс-центре владельца сети гипермаркетов французской группы ADEO.
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Так, российское руководство сети собралось выкупить все торговые точки у французской группы ADEO, владельца строительной и DIY сети Leroy Merlin.
Отмечается, что смена владельца не нарушит функционирование бизнеса компании. Она будет в дальнейшем поддерживать отношения с партнерами и клиентами, не изменит и количество рабочих мест.
"После более 18 лет деятельности в россии передача контроля над компанией Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места 45 000 сотрудников и гарантировать, что деятельность компании останется на службе жителей страны", — говорится в сообщении компании.
Что известно о Leroy Merlin
Leroy Merlin (Леруа Мерлен) является французской компанией, владельцем торговых сетей, занимающихся продажей товаров для строительства.
ADEO не инвестировала весь год войны в Украине в бизнес в россии, однако магазины Leroy Merlin продолжали работу в российских городах.
Напомним, французская корпорация "Ашан" пополнила список Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) международных спонсоров войны. Ее "дочка" так и не ушла с российского рынка.
Также мы писали, что австрийское финучреждение Raiffeisen Bank International попало в список международных спонсоров войны, поскольку продолжает работать в россии. В украинском представительстве банка объяснили, повлияет ли это на его работу.