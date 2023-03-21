Цены на продукты — почему дорожает лук

Стоимость украинского лука выросла в 2,5 раза

На полках украинских магазинов в течение года подорожало много продуктов. Неожиданностью для жителей аграрной страны стал существенный рост стоимости овощей, особенно лука.

О причинах резкого подорожания рассказал СМИ экономист Олег Пендзин.

Почему подорожал лук

Так, за год стоимость украинского лука выросла в 2,5 раза, став лидером среди овощей по уровню подорожания. Звучат прогнозы, что небольшой рост цен на лук будет наблюдаться до лета из-за традиционной сезонности.

Как отметил экономист Олег Пендзин, рост цены можно назвать объективным в определенной степени, поскольку 35% украинского рынка лука приходится на Херсонскую область.

"2022 и 2023 годы достаточно специфичны… Мы имели ситуацию, когда на внутреннем рынке возник дефицит, который начал заполняться луком из других стран (в частности, из Польши, Египта), и вот у нас создалась ситуация, когда объективно из-за дефицита, возникшего, резко пошла вверх цена, которая на сегодняшний день является абсолютным лидером среди овощей", — пояснил он.

Пендзин предупреждает, что цены на лук продолжат расти до нового урожая.

"Поступление лука украинского производства из открытого грунта, возможно, будет немного позже, где-то летом. К лету мы будем четко сидеть на импорте, четко будем зависимы от того", — добавил эксперт.

По информации портала Мinfin, лук репчатый в супермаркетах продают за 56-70 грн за килограмм, лук синий — за 48-60 грн за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожают некоторые продукты. Цены могут подскочить до 20%.

Ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году. Продукты питания все-таки продолжат дорожать и в 2024 году. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.