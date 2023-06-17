Електронні гроші в Україні: в чому небезпека цифрової валюти

Гроші на банківській картці. Фото: pixabay

В Україні можуть узаконити цифрові гроші, а саме електронну гривню. Відповідні заяви з’явилися в Національному банку України, але поки без конкретних пояснень.

Чим може загрожувати узаконення цифрових грошей, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів економіст Борис Кушнірук.

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Економіст Борис Кушнірук. Фото: Twitter

"В чому логіка того, що може запровадити НБУ? Потрібно зрозуміти, що на сьогодні розрахунки ведуться по-різному, певною мірою теж електронні. Якщо ви розраховуєтесь карткою, то в цьому випадку в руках грошей немає, вони на електронному рахунку. Система обліку цифрових валют відрізняється, і всі операції теж можуть відрізнятися", — сказав економіст

За його словами, зараз люди вільно пересилають одне одному гроші і вони змішуються на рахунках. Тобто ви не можете прослідкувати, яка саме 1000 грн з ваших 5000 грн та, яку вам надіслали, а які гроші були ваші.

"А якщо говоримо про цифрову валюту, то кожну транзакцію можна буде відстежити. Всі гроші, які вийдуть від людини до людини, залишать цифровий слід. Скільки б гроші не гуляли по системі, вони залишатимуть слід. Будь-який елемент може бути використаний на користь людей, а може бути злом. Люди можуть стати максимально контрольовані. Будь-яка операція стає такою, яка може бути проконтрольована НБУ", — сказав економіст.

Нагадаємо, у лютому МВФ закликав країни не визнавати криптовалюту платіжним засобом. У фонді озвучили головні небезпеки.

Також повідомлялося, що "Група семи" на засіданні міністрів фінансів та голів центробанків домовилася про спільний контроль ринку криптовалют. Причому у МВФ не виключають і заборони криптовалют взагалі.