Электронные деньги в Украине: в чем опасность цифровой валюты

Деньги на банковской карте. Фото: pixabay

В Украине могут узаконить цифровые деньги, а именно электронную гривну. Соответствующие заявления появились в Национальном банке Украины, но без конкретных объяснений.

Чем может угрожать узаконивание цифровых денег, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал экономист Борис Кушнирук.

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Экономист Борис Кушнирук. Фото: Twitter

"В чем логика того, что может ввести НБУ? Нужно понять, что на сегодняшний день расчеты ведутся по-разному, в определенной степени тоже электронные. Если вы рассчитываетесь карточкой, то в этом случае в руках денег нет, они на электронном счете. Система учета цифровых валют отличается, и все операции тоже могут отличаться", — сказал экономист.

По его словам, сейчас люди свободно пересылают друг другу деньги, и они смешиваются на счетах. То есть, вы не можете проследить, какая именно 1000 грн из ваших 5000 грн та, которую вам прислали, а какие деньги были ваши.

"А если говорим о цифровой валюте, то каждую транзакцию можно будет отследить. Все деньги, которые выйдут от человека к человеку, оставят цифровой след. Сколько бы деньги не гуляли по системе, они будут оставлять след. Любой элемент может быть использован в интересах людей, а может быть злом. Люди могут стать максимально контролируемыми. Любая операция становится такой, которая может быть проконтролирована НБУ", — сказал экономист.

Напомним, в феврале МВФ призвал страны не признавать криптовалюту платежным средством. В фонде были озвучены главные опасности.

Также сообщалось, что "Группа семи" на заседании министров финансов и глав центробанков договорилась о совместном контроле рынка криптовалют. Причем в МВФ не исключают и запрета криптовалют вообще.