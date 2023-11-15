Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Львівтеплоенерго та Київтеплоенерго незаконно стягнули за лічильники 1 млн грн, — АМКУ arrow

Львівтеплоенерго та Київтеплоенерго незаконно стягнули за лічильники 1 млн грн, — АМКУ

15 листопада 2023 09:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
АМКУ оштрафував два підприємства теплоенерго через лічильники
Прилад обліку. Фото: Kyivteploenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Антимонопольний комітет України (АМКУ) виписав штрафи двом теплопідприємствам, що є об'єктами критичної інфраструктури, на понад мільйон гривень.  Їх покарали за необґрунтовані вимоги до споживачів щодо лічильників.

Про таке рішення АМКУ повідомив його голова Павло Кириленко у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Штрафи АМКУ теплопідприємствам за лічильники

Як зазначив голова АМКУ, йдеться про Львівтеплоенерго та Київтеплоенерго, які з 2018 року припускалися однакових порушень.

За його словами, комунальні підприємства зобов’язували своїх клієнтів отримувати технічні умови та технічні рішення для того, щоб встановити лічильники — вузли обліку теплоенергії.

Він зауважив, що тимчасові адміністративні колегії, які окремо розглядали ці дві справи, винесли однаковий вердикт. Було встановлено і доведено факти порушень та оштрафовано підприємства.

Згідно з рішеннями, розміри штрафів встановили, враховуючи факт того, що відповідні підприємства віднесено до об'єктів критичної інфраструктури. Суми фінансових санкцій наступні:

  •  Львівтеплоенерго зобов'язане сплатити до державного бюджету 550 тис. гривень;
  • Київтеплоенерго — 502 тис. гривень.

Очільник Антимонопольного комітету зауважив, що суми штрафів співрозмірні із вигодами, які отримали. Він додав, що суб’єкти природних монополій у своїх діях мають керуватися законодавством та дбати про дотримання інтересів своїх споживачів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна" розповіли українським споживачам про випадки, коли відбувається повна сплата за природний газ, а заборгованість не зменшується. На те, чому залишається борг, є кілька пояснень.

Також ми писали, що в Україні знову запровадили обов'язкову повірку газових лічильників. Це викликало у багатьох питання, чи повернуть старий пристрій після повірки, і в яких випадках очікується встановлення нового лічильника.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі