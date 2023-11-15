АМКУ оштрафував два підприємства теплоенерго через лічильники

Прилад обліку. Фото: Kyivteploenergo

Антимонопольний комітет України (АМКУ) виписав штрафи двом теплопідприємствам, що є об'єктами критичної інфраструктури, на понад мільйон гривень. Їх покарали за необґрунтовані вимоги до споживачів щодо лічильників.

Про таке рішення АМКУ повідомив його голова Павло Кириленко у соцмережі Facebook.

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Як зазначив голова АМКУ, йдеться про Львівтеплоенерго та Київтеплоенерго, які з 2018 року припускалися однакових порушень.

За його словами, комунальні підприємства зобов’язували своїх клієнтів отримувати технічні умови та технічні рішення для того, щоб встановити лічильники — вузли обліку теплоенергії.

Він зауважив, що тимчасові адміністративні колегії, які окремо розглядали ці дві справи, винесли однаковий вердикт. Було встановлено і доведено факти порушень та оштрафовано підприємства.

Згідно з рішеннями, розміри штрафів встановили, враховуючи факт того, що відповідні підприємства віднесено до об'єктів критичної інфраструктури. Суми фінансових санкцій наступні:

Львівтеплоенерго зобов'язане сплатити до державного бюджету 550 тис. гривень;

Київтеплоенерго — 502 тис. гривень.

Очільник Антимонопольного комітету зауважив, що суми штрафів співрозмірні із вигодами, які отримали. Він додав, що суб’єкти природних монополій у своїх діях мають керуватися законодавством та дбати про дотримання інтересів своїх споживачів.

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