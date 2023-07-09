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Що потрібно знати про повірку лічильників газу: поради експертів

9 липня 2023 12:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Повірка лічильників газу – що потрібно знати
Фахівець робить перевірку лічильника газу. Фото: Апостроф
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні знову запровадили обов'язкову повірку газових лічильників. Це викликало у багатьох питання, чи повернуть старий пристрій після повірки, і в яких випадках очікується встановлення нового лічильника.

Про це пише ProГроші.

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Що потрібно знати про повірку лічильників газу

При успішному проходженні регулярної повірки ваш газовий лічильник має бути повернений і встановлений облгазом протягом двох місяців з дня його вилучення.

Якщо за результатами перевірки орган, який регулює метрологічну діяльність, визнає лічильник непридатним для подальшого використання, облгаз розв'язує питання щодо можливості його ремонту з огляду на технічні та економічні аспекти.

Що потрібно знати про ремонт лічильника

Якщо було ухвалено рішення про ремонт, то після ремонту облгаз має встановити раніше знятий газовий лічильник замість тимчасово встановленого із резервного фонду протягом двох місяців з дня його зняття.

Якщо було ухвалено рішення про неможливість чи недоцільність ремонту газового лічильника, то облгаз повинен протягом п'ятнадцяти робочих днів після подання результатів регулярної перевірки (але не пізніше двох місяців після вилучення лічильника на перевірку) безкоштовно встановити власний газовий лічильник для подальшого обліку витрати газу (розміром не більше домашнього лічильника) і одночасно повернути домогосподарю його лічильник з письмовим повідомленням про результати перевірки та ухвалене рішення про неможливість ремонту.

Нагадаємо, що фахівці газопостачальної компанії "Нафтогаз України" звернулися до українців щодо розрахунку за послуги. Громадяни скаржаться на суми у платіжках, які не збігаються із переданими показниками лічильників.

Також ми повідомляли, що українські газопостачальники розповіли, що будуть із цінами на житлово-комунальні послуги у липні поточного року. Розцінки на "блакитне паливо" оприлюднили 12 компаній.

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